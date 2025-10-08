Naples rêvait de recruter Neymar

Pendant plusieurs mois, Naples a caressé l’idée folle de recruter Neymar selon la Gazetta dello Sport. De janvier à mai 2025, le nom du Brésilien a hanté les discussions du club, alimentant des rêves de dribbles et de sprints éblouissants au stade du Roi du Football. Conte, Manna et De Laurentiis ont longuement exploré la possibilité de l’intégrer au projet napolitain, imaginant l’impact qu’une telle star aurait sur le jeu et la ferveur du public. Mais cette fascination est restée suspendue à l’équilibre fragile de l’équipe et à la nécessité de préserver une organisation cohérente après le sacre en Serie A.

Finalement, la raison a prévalu. Avec l’arrivée de Kevin De Bruyne dans les plans du club, il est devenu évident qu’ajouter Neymar aurait pu créer des déséquilibres tactiques. Le rêve napolitain de ramener l’ancienne star du Barça et du PSG s’est donc évanoui, laissant place à une équipe qui brille désormais par ses mécanismes naturels et son efficacité collective. Pourtant, pendant un instant, la perspective d’un Naples illuminé par la magie de Neymar (33 ans) a fait rêver joueurs, dirigeants et supporters.