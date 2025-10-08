Adrien Rabiot se fait détruire par un des patrons de la Serie A

«J’ai été surpris d’apprendre que le Milan allait disputer un match de Serie A contre Côme… en Australie ! C’est complètement fou. Mais il s’agit d’accords économiques visant à donner de la visibilité au championnat, ce sont des choses qui finissent par passer». Interrogé par Le Figaro sur le choix de l’UEFA d’accepter la délocalisation en Australie de la rencontre de Serie A entre Côme et l’AC Milan, Adrien Rabiot a clairement fait savoir qu’il n’appréciait pas spécialement cette décision. De quoi provoquer la colère de l’administrateur délégué de la Serie A, Luigi De Siervo.

La suite après cette publicité

«Il oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d’euros, qu’ils sont payés pour exercer une activité, à savoir jouer au football. Il devrait respecter l’argent qu’il gagne et se montrer plus conciliant envers son employeur, à savoir le Milan, qui a accepté et insisté pour que ce match puisse se jouer à l’étranger. La santé des joueurs est un élément fondamental, nous nous battons pour que cela soit logique. Il s’agit d’une question complexe, mais pas impossible. Nous essayons de le faire dans un esprit d’harmonie, surtout si l’on considère cela comme un événement exceptionnel. Le défi organisationnel est complexe, les heures de vol sont nombreuses, mais on voyage en classe affaires à l’autre bout du monde, ce que les équipes font régulièrement. Les footballeurs de haut niveau, qui ont des salaires à la hauteur de leurs efforts, devraient mieux comprendre que les autres qu’il s’agit d’un sacrifice que l’on peut faire», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Il Corriere dello Sport.