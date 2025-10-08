Cristiano Ronaldo est milliardaire !
Cristiano Ronaldo se porte très bien à 40 ans. Le joueur d’Al-Nassr continue de faire trembler les filets en Arabie saoudite ainsi qu’en sélection nationale. Et après avoir fait parler de lui pour son plan de carrière, CR7 se distingue également sur le plan financier.
L’agence de presse Bloomberg a en effet révélé que l’international lusitanien est à la tête d’une fortune estimée à 1,2 milliard d’euros. Ce qui fait de l’ancien pensionnaire du Real Madrid le premier joueur de football milliardaire.
