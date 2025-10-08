Jean-Philippe Mateta révèle ce qu’il va apporter aux Bleus

À 28 ans, Jean-Philippe vient de connaître sa première convocation chez les Bleus. L’attaquant de Crystal Palace était présent en conférence de presse ce mercredi pour se livrer, ce qu’il n’a fait que partiellement. Taiseux de nature et peu à l’aise devant les caméras, il a quand même évoqué ce qu’il pouvait apporter à cette équipe de France.

«Vu ma taille (1m93), je fais partie des plus grands. Je pense que je peux apporter devant un peu plus de combativité, garder le ballon, et aider l’équipe à gagner les matchs en marquant. Jouer avec Mbappé ou tout seul ? Je suis prêt à tout, selon ce que veut le coach. Je peux jouer avec Kylian, je peux jouer seul (…) Dans un groupe, j’aime beaucoup déconner, mais devant les caméras, ce n’est pas trop mon fort», a confié l’attaquant des Eagles.