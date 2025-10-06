Équipe de France : à quoi s’attendre avec Jean-Philippe Mateta ?

Doué en mars, Cherki et Kalulu en juin, Akliouche et Ekitike (suite au forfait de Cherki) en septembre, et donc Mateta en octobre. On avait connu un Didier Deschamps très conservateur, on connaît désormais un Didier Deschamps plus imprévisible. Pour son avant-dernière année à la tête des Bleus, le sélectionneur tricolore a fait le choix de la nouveauté. Ce n’est pas une révolution culturelle, mais à l’échelle de DD, cela traduit quand même une certaine évolution.

La suite après cette publicité

Cette "réoxygénation", comme il l’a souvent nommée, a d’ailleurs accouché de bonnes surprises, à l’image de Manu Koné, bluffant sur ses dernières sorties en équipe de France. Jean-Philippe Mateta aura à cœur d’en être une également. Devenu un attaquant référencé en Premier League depuis deux saisons maintenant, le joueur de 28 ans vient de connaître sa première convocation en équipe de France A. Pour lui, passé par les U19, les U20, les Espoirs et même la sélection olympique, c’est la suite des choses.

La suite après cette publicité

À huit mois du Mondial, c’est le bon timing pour se montrer

« Les Bleus, c’est trop important pour moi. L’équipe de France, c’est mon objectif numéro 1, mon rêve de gosse. Je regarderai la liste », confiait-il en mai 2024 juste avant l’Euro. Un rendez-vous manqué, mais finalement reprogrammé. À huit mois du Mondial, le timing est bon pour se montrer et prouver qu’il n’est pas juste une alternative bis ou ter, derrière Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. « C’est son profil, c’est la première fois qu’il est appelé, même s’il n’est pas tout jeune. Il a une capacité à marquer des buts. C’est un profil intéressant, et ça fait un bon moment qu’il est dans les pré-listes », confiait Didier Deschamps.

À priori, il ne devrait pas bouleverser l’équilibre du vestiaire, si cher à Deschamps. Oswald Tanchot, son ancien entraîneur au Havre, le décrivait comme le gardien de la bonne ambiance dans un groupe : « c’est quelqu’un d’humble, avec une grosse joie de vivre et simple (…) Il rassemble, c’est aussi quelqu’un de très solaire, avec beaucoup d’énergie positive. Il est égal avec tout le monde, il ne se prend pas la tête. Il sait faire la part des choses entre la rigolade et le travail, il peut même rigoler en travaillant. » Pour Mateta, cette convocation sonne aussi comme le moment de soigner de son retour en France. Il l’avait quittée dans l’anonymat en 2018 après seulement 2 petits matchs de L1 joués avec l’OL. Des choses se sont passées depuis.