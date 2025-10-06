France : la folle statistique du retour de Florian Thauvin

Florian Thauvin est de retour avec l’Equipe de France. Désiré et sous-entendu depuis le début de saison du côté de Florian Thauvin et qui prend enfin jour ce lundi suite à la blessure de Bradley Barcola. Auteur de débuts remarquables avec le RC Lens, l’ailier droit de 32 ans a donc été récompensé par Didier Deschamps qui a décidé de le ramener six ans et trois mois après sa dernière convocation.

Un retour inattendu qui permet également à l’ancien Marseillais de rentrer dans l’histoire des Bleus. En effet, comme le démontre StatsduFoot, Florian Thauvin n’a plus été appelé depuis 77 matches avec l’Équipe de France. Il s’agit du plus gros écart entre deux convocations pour un joueur dans l’histoire de la sélection nationale. Preuve que Florian Thauvin est un vrai revenant dans le groupe de Didier Deschamps.