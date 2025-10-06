OM : Nayef Aguerd a été violemment agressé à l’aéroport de Marseille

Le défenseur marocain de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd, a été agressé lundi à l’aéroport de Marignane alors qu’il attendait son vol pour rejoindre la sélection du Maroc. D’après BFM Marseille Provence, un individu au comportement instable s’est approché du joueur dans le salon VIP pour lui demander un selfie et son numéro de téléphone, avant de s’emporter et de tenter de le gifler.

Le service de sécurité est rapidement intervenu pour maîtriser l’homme, ensuite interpellé et entendu par la police. Pressé de rejoindre les Lions de l’Atlas, Aguerd n’a pas encore porté plainte. Recruté cet été en provenance de West Ham, le défenseur de 29 ans s’est déjà imposé à l’OM, signant un bon début de saison avec un but en sept rencontres sous la direction de Roberto De Zerbi.