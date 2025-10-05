Menu Rechercher
Steve Mandanda espère voir l’OM jouer le titre

Quinze ans. Quinze ans que l’OM n’a plus goûté aux joies d’un titre de champion de France. À l’époque, Steve Mandanda n’était au club que depuis deux ans, c’est dire à quel point il faut mettre son nez dans les archives pour retrouver une trace de cette performance. Désormais retraité, l’ancien international tricolore espère bien voir son ancien club retrouver retriompher sur la scène nationale.

🤔 L’OM PEUT-IL JOUER LE TITRE ?

🗣️ Steve Mandanda : « Je l’espère ! Cette équipe et ce collectif sont complets… C’est un club vraiment extraordinaire. »

L’ancien capitaine phocéen heureux du management de Roberto De Zerbi et du collectif bâtit cet été 🔵⚪️

«Si l’OM peut jouer le titre ? En tout cas, je l’espère, a-t-il confié sur Canal. Je trouve que cette équipe et ce collectif sont vraiment complets, on peut changer les joueurs, tout le monde entre dans le projet de jeu. Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) et le coach ont fait un très bon travail pour tirer tout le monde dans le même sens, et pour que le groupe soit bien. Enchaîner les résultats comme ça, ça favorise aussi la possibilité de faire tourner, les joueurs sont de meilleure humeur, l’atmosphère est meilleure, c’est plus facile. C’est un club vraiment extraordinaire. »

