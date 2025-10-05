Lille OSC - PSG : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la fin de la 7e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un choc de haut de tableau entre Lille et le Paris Saint-Germain. À domicile, les Dogues s’organisent dans un 4-3-3 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Aïssa Mandi et Romain Perraud. Nabil Bentaleb et Ayyoub Bouaddi composent l’entrejeu avec Benjamin André un cran plus bas. En pointe, Olivier Giroud est soutenu par Matias Fernandez-Pardo et Hákon Haraldsson.

De leur côté, les Parisiens s’articulent dans un 3-4-3 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Lucas Beraldo, Willian Pacho et Lucs Hernandez. Le milieu de terrain est assuré par Kang-in Lee et Senny Mayulu avec Warren Zaïre-Emery et Quentin Ndjantou sur les ailes. Devant, Gonçalo Ramos est accompagné par Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola.

Les compositions

Lille OSC : Özer - Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud - Bentaleb, André, Bouaddi - Haraldsson, Giroud, Fernandez-Pardo

Paris SG : Chevalier - Beraldo, Pacho, Hernandez - Zaïre-Emery, Lee, Mayulu, Ndjantou - Mbaye, Ramos, Barcola