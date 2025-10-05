Menu Rechercher
Nice : Haise crie au scandale contre Monaco

Monaco 2-2 Nice

Après un match nul de folie contre l’AS Monaco (2-2), Franck Haise, entraîneur de l’OGC Nice, est revenu sur plusieurs décisions arbitrales dont le deuxième pénalty accordé et transformé par Ansu Fati : «J’aurais aimé malgré toutes les circonstances prendre trois points parce que je pense que le deuxième penalty n’existe pas, a lancé Haise. Il ne doit pas être sifflé directement. Pour la qualité de ce qu’on a fait à 11 contre 11 et pour la résilience, les efforts, le courage à 10 contre 11, ce point est mérité. Il n’y a pas de poussée du haut du corps et il tombe avant, il y a eu un contact au niveau de la hanche»

Il a poursuivi : «Si la VAR rappelle l’arbitre pour dire qu’il faut aller voir, ça je veux bien l’entendre. Mais siffler aussi vite sur une chose où personne ne voit rien dans un premier temps, je trouve que c’est très, très sévère. L’expulsion ? Il vient de prendre un carton jaune. Il cherche à jouer le ballon. Mais il n’était pas opportun d’essayer de le récupérer. Il n’y avait pas trop d’intérêt à aller mettre le pied, même si je sais qu’il n’y avait pas de volonté et qu’il n’a pas fait mal»

