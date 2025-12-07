Nice : Fabrice Bocquet confirme le maintien de Franck Haise

Malgré une série noire de 5 défaites consécutives en Ligue 1 et 7 toutes compétitions confondues, ainsi que des polémiques et surtout les incidents avec les supporters, le président de l’OGC Nice, Fabrice Bocquet, a confirmé que Franck Haise resterait bel et bien sur le banc niçois. L’équipe occupe actuellement la 12e place du championnat, et la tension autour du club n’a jamais été aussi forte, avec des affrontements entre supporters et joueurs qui ont marqué ces derniers jours.

Présent en zone mixte ce dimanche après la défaite contre Angers, Fabrice Bocquet a déclaré : « la question du limogeage de Franck Haise ne se pose pas à partir du moment qu’il a l’envie d’être ici. On continue tous ensemble. Cette semaine a été très difficile pour tout le monde. L’atmosphère autour du terrain a été très difficile pour tout le monde. C’était des conditions difficiles de performance. C’est comme ça, il faut faire le dos rond. La dynamique n’est pas bonne, il faut qu’on soit en mesure de la retourner tous ensemble. On n’a pas 50.000 options. On part de loin quand on voit l’ambiance dans le stade et le remplissage. Il faut faire le dos rond et arrêter de s’exprimer dans tous les sens. L’objectif est qu’on avance et qu’on se concentre sur l’essentiel : le football. On a énormément de travail. L’initiative (du flocage) est celle des joueurs. Chaque chose en son temps. Cette semaine, on a été à l’écoute des joueurs sur ce qu’ils ont vécu. Il y a eu un impact fort pour eux. Maintenant, c’est terminé, on avance dans l’intérêt supérieur de l’OGC Nice. C’était leur volonté. Je n’oublie pas que nos performances ne sont pas bonnes depuis longtemps sur et en dehors du terrain, en Ligue 1 et en Coupe d’Europe. Si on en est arrivé là, et je mets de côté les évènements de dimanche dernier qui ont été violents, le mécontentement on le sentait depuis un moment. Ce n’est pas par hasard. Il faut qu’on se concentre sur l’essentiel. Ça va au-delà de la Populaire Sud. Je comprends leur souffrance, leur insatisfaction. On doit être capable de mieux faire. On sera toujours derrière eux. La responsabilité appartient à chacun d’entre nous. » Voilà qui est dit !