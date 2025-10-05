Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

PSG : Warren Zaïre-Emery capitaine face à Lille

Par Jordan Pardon
1 min.
WZE @Maxppp
Lille 0-0 PSG

Jour spécial pour Warren Zaïre-Emery. Auteur d’un match complet face au Barça mercredi en Ligue des Champions (1-2), l’international tricolore va boucler sa semaine avec le brassard de capitaine autour du bras. Pour la rencontre face à Lille ce dimanche soir, Luis Enrique a fait le choix de confier le morceau de tissu à son milieu de terrain, qui avait connu des derniers mois compliqués.

La suite après cette publicité

Ce n’est en revanche pas une première pour Zaïre-Emery. Le joueur de 19 ans avait déjà hérité du brassard le jour de ses 19 ans, le 8 mars dernier, lors de la victoire du PSG face à Rennes (1-4). C’est en tout cas une belle marque de confiance de la part de son entraîneur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Warren Zaïre-Emery

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier