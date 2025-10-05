PSG : Warren Zaïre-Emery capitaine face à Lille

Jour spécial pour Warren Zaïre-Emery. Auteur d’un match complet face au Barça mercredi en Ligue des Champions (1-2), l’international tricolore va boucler sa semaine avec le brassard de capitaine autour du bras. Pour la rencontre face à Lille ce dimanche soir, Luis Enrique a fait le choix de confier le morceau de tissu à son milieu de terrain, qui avait connu des derniers mois compliqués.

Ce n’est en revanche pas une première pour Zaïre-Emery. Le joueur de 19 ans avait déjà hérité du brassard le jour de ses 19 ans, le 8 mars dernier, lors de la victoire du PSG face à Rennes (1-4). C’est en tout cas une belle marque de confiance de la part de son entraîneur.