Romelu Lukaku a complètement pété les plombs lors du match de son fils

Romelu Lukaku a frôlé la confrontation physique avec un parent lors d’un tournoi de jeunes auquel participait son fils Romeo, comme il l’a raconté dans le podcast belge Koolcast. Selon l’attaquant belge de Naples, un parent trop insistant pour un selfie l’a poussé à bout : « j’ai enlevé mon chapeau et je suis allé droit sur lui, sans réfléchir ».

Lukaku a également expliqué : « J’ai terminé ma conversation, j’ai rapidement posé pour la photo. (…) Alors que je me dirigeais vers ma voiture, il (le parent) m’a dit : "Si tu ne veux pas prendre une photo avec tout le monde, tu aurais dû rester à la maison !", frère… j’ai réalisé que j’avais le tempérament de mon père, une tête brûlée aussi. Je voulais lui donner des baffes », se souvenant de la colère héritée de Roger Lukaku. L’incident, survenu en juin dernier, avait été tenu confidentiel, mais une vidéo a récemment refait surface, juste avant le Clasico belge entre Anderlecht et le Standard. Par ailleurs, Romelu Lukaku a perdu son père il y a quelques jours.