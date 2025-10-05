LOSC : le constat lucide de Benjamin André après le nul contre le PSG

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Benjamin André est revenu sur le match nul de Lille face au PSG (1-1), soulignant les difficultés rencontrées par son équipe. « C’est toujours difficile de jouer contre eux. Si on avait été un peu plus incisif, agressif, surtout quand on est rentré dans leur surface. On a été un peu trop timoré dans le dernier geste », a-t-il déclaré sur Ligue 1+. Il a insisté sur l’importance de la réaction de son équipe pour obtenir l’égalisation.

Le milieu lillois a toutefois retenu le positif de ce résultat : « On prend quand même un point et on arrive à égaliser. C’est ce qui a de positif. C’était un match bizarre. On aurait pu les faire un peu plus mal. Les ballons qu’on a récupéré haut, il fallait être plus tranchant. On prend un point et on avance. Il y a la trêve et on devra bien repartir », a-t-il ajouté, invitant son équipe à tirer des enseignements avant la prochaine rencontre.