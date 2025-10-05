Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

LOSC : le constat lucide de Benjamin André après le nul contre le PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Benjamin André @Maxppp
Lille 1-1 PSG

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Benjamin André est revenu sur le match nul de Lille face au PSG (1-1), soulignant les difficultés rencontrées par son équipe. « C’est toujours difficile de jouer contre eux. Si on avait été un peu plus incisif, agressif, surtout quand on est rentré dans leur surface. On a été un peu trop timoré dans le dernier geste », a-t-il déclaré sur Ligue 1+. Il a insisté sur l’importance de la réaction de son équipe pour obtenir l’égalisation.

La suite après cette publicité

Le milieu lillois a toutefois retenu le positif de ce résultat : « On prend quand même un point et on arrive à égaliser. C’est ce qui a de positif. C’était un match bizarre. On aurait pu les faire un peu plus mal. Les ballons qu’on a récupéré haut, il fallait être plus tranchant. On prend un point et on avance. Il y a la trêve et on devra bien repartir », a-t-il ajouté, invitant son équipe à tirer des enseignements avant la prochaine rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Benjamin André

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Benjamin André Benjamin André
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier