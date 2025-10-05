LOSC : Genesio est frustré par ce match nul contre le PSG

Lille a arraché un match nul (1-1) contre le PSG ce dimanche, après avoir été mené au score. Les Dogues ont égalisé en fin de rencontre grâce à Ethan Mbappé, qui a permis à son équipe de repartir avec un point précieux face à une formation parisienne solide, malgré de nombreuses occasions manquées en première mi-temps. Au micro de Ligue 1+, l’entraîneur lillois Bruno Genesio a exprimé sa frustration tout en soulignant les aspects positifs : «On finit le match un peu frustré mais c’est un bon point car on revient au score en fin de match, encore une fois avec des joueurs qui viennent du banc, donc c’est positif. Mais on n’a pas fait le match qu’on souhaitait. On souhaitait bien sûr être disciplinés et organisés mais d’avoir davantage d’audace. En première mi-temps, on a récupéré de très bons ballons qu’on a mal négocié, soit parce qu’il nous a manqué de la justesse technique, soit un peu de folie et d’audace, donc on termine ce match un peu frustré.»

Il a poursuivi sur le 11 surprise aligné par Luis Enrique : «Le 11 surprenant de Luis Enrique ? Je ne pense pas qu’il fallait changer la stratégie car dans l’ensemble on a bien fait dans ce qu’on nous souhaitions faire défensivement. Mais offensivement, dans l’utilisation du ballon et des espaces, et dans la justesse technique, il nous a manqué beaucoup de choses ce soir avec ballon pour espérer battre le PSG ce soir. Peut-être que le match de jeudi a pesé. On avait identifié des choses, dont certains qu’on n’a pas bien faite. On a récupéré de bons ballons et on a eu les opportunités pour leur faire mal. On ne l’a pas assez fait. Pourquoi ? On en parlera avec les joueurs quand ils rentreront de sélections pour avoir leur ressenti. »