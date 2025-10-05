LOSC : la grosse frustration de Romain Perraud après le nul face au PSG

Ce dimanche, le LOSC et le PSG se sont neutralisés en fermeture de la 7e journée de Ligue 1. Après une première période morne, les débats se sont enflammés en seconde période grâce à deux entrants. Auteur d’un superbe coup-franc pour ouvrir le score, Nuno Mendes n’a pas permis aux Parisiens de repartir avec le succès du Nord à cause de Mbappé. Sous les yeux de son frère Kylian, présent en tribunes pour l’occasion, Ethan a offert le point du nul aux Dogues après une belle inspiration individuelle. Après la rencontre, son coéquipier Romain Perraud a fait part de sa déception de ne pas avoir mis plus d’ingrédients pour remporter la rencontre :

«Des regrets ? Bien sûr. Je pense que c’est un bon point mais on ne peut pas se contenter de ce match. On a manqué de justesse dans ce match. On n’a pas été assez simples dans le jeu, il y avait mieux à faire ce soir. C’était une équipe remaniée malgré leur résultat à Barcelone. C’est comme ça que l’on grandit et que l’on devient ambitieux. Il faut être honnêtes avec nous-mêmes. Les 20 dernières minutes, j’ai tiré la langue. On connait les joueurs qui sont rentrés…les deux meilleurs latéraux du monde. Il fallait garder un équilibre. Après le but d’Ethan, il fallait conserver le point. C’est un bon point mais je suis frustré. Le coup franc de Mendes ? Il faut le féliciter, c’est très bien tiré, il décroche la toile d’araignée comme on dit. Il fallait peut-être un autre homme dans le mur, mais c’est plus facile à dire maintenant que pendant le match…On ne s’attendait pas à cette composition. On voyait Hakimi débuter et Kang-In Lee ailier droit. On voulait exploiter le dos des défenseurs, on l’a plutôt bien fait dans le match mais on a manqué de justesse. Contre cette équipe, il faut finir les actions. J’ai pas l’impression qu’on ait vraiment testé Chevalier ce soir. Il faudra faire mieux lors des prochaines rencontres. Il faut qu’on récupère, on a enchaîne. On va essayer de repartir fort à Nantes.»