Ligue 1
LOSC : les mots forts de Luis Enrique sur Ethan Mbappé
En clôture de la 7e jouréne de Ligue 1, Lille a arraché un match nul (1-1) contre le PSG ce dimanche, grâce à un but égalisateur d’Ethan Mbappé à la 85e minute. Servi par Hamza Igamane dans la surface, le jeune attaquant a logé sa frappe dans la gauche des cages de Lucas Chevalier, offrant ainsi un point précieux aux Dogues face à une équipe parisienne solide.
Luis Enrique a tenu à féliciter son ancien joueur pour cette performance : « Je dois féliciter Ethan car c’est un très bon joueur », a-t-il déclaré sur Ligue 1+, saluant le talent et le potentiel du jeune attaquant dans ce contexte exigeant du LOSC. Pas de ressentiment du côté de l’entraîneur espagnol, fairplay jusq’au bout.
