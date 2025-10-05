PSG : Kylian Mbappé a échangé avec Luis Enrique et plusieurs de ses anciens coéquipiers

Présent au stade Pierre-Mauroy, ce dimanche, en clôture de la 7e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a logiquement apprécié la prestation de son petit frère Ethan, auteur du but de l’égalisation en fin de match. Tout sourire en tribunes, l’attaquant du Real Madrid s’est ensuite longuement entretenu avec plusieurs de ses anciens coéquipiers au PSG. A l’abri des regards, le Français de 26 ans a notamment discuté avec Luis Enrique.

Une discussion sereine, entrecoupées de nombreux rires. Dans la foulée, le Merengue a échangé de longues minutes avec son grand ami Achraf Hakimi, en présence de son frère Ethan et de son père Wilfrid. Pour rappel, le capitaine des Bleus est attendu à Clairefontaine ce lundi, pour le rassemblement de l’équipe de France en vue des matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Islande, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.