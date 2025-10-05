LOSC : le facteur X Ethan Mbappé a climatisé le PSG sous les yeux de Kylian !

Un destin ne se quémande pas, il s’accomplit. Ce dimanche soir, en clôture de la 7e journée de Ligue 1, Ethan Mbappé a réveillé, avec force, ce mantra. Remplaçant au coup d’envoi du choc opposant le LOSC au PSG, l’attaquant de 18 ans a d’abord assisté à une rencontre globalement équilibrée et sans réelle éclat. Fortement remanié et emmené par 4 Titis parisiens, le club de la capitale peinait logiquement à mettre en place son jeu offensif. Longtemps inoffensif, Paris s’en remettait finalement à son arme fatale Nuno Mendes, entré à l’heure de jeu et auteur d’un coup franc absolument sublime pour libérer les siens.

En passe de s’offrir un nouveau succès malgré un visage globalement timoré, le PSG allait pourtant être puni dans les ultimes instants par un ancien Titi… Lancé par Bruno Genesio à la 82e minute de jeu, Ethan Mbappé, décalé par Igamane, fixait Pacho avant de tromper Lucas Chevalier d’une frappe puissante du gauche (85e). Pas exempt de tout reproche, l’ex-dernier rempart des Dogues, gêné par Beraldo, ne pouvait que s’incliner sur sa gauche. De quoi faire exulter les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy et plus particulièrement Kylian Mbappé et son père, Wilfrid, présents dans les tribunes lilloises.

Luis Enrique encense Ethan Mbappé

Auteur de son second but de la saison, Ethan Mbappé, très actif, permettait ainsi au LOSC de récupérer un point précieux, confirmant de son côté sa très belle dynamique malgré une blessure à la cuisse en début de saison. «Je dois féliciter Ethan car c’est un très bon joueur», reconnaissait d’ailleurs Luis Enrique au micro du diffuseur. Présent en zone mixte, Romain Perraud saluait lui aussi la prestation de son coéquipier. «C’est un joueur avec beaucoup de qualité, il a du temps de jeu, il en profite et il marque des points, je suis content pour lui. Il travaille très bien à l’entraînement, c’est un joueur important, c’est bien pour le groupe. Il est entré en jeux à deux reprises et deux buts, je suis très content pour lui».

Si le principal concerné s’est, lui, fait attendre en zone mixte pour raconter cette soirée exceptionnelle, les rires échangés au cours d’une discussion entre son grand frère, Kylian, son père Wilfrid mais également Achraf Hakimi laissait comprendre la satisfaction du clan Mbappé. Une soirée particulière où le destin a donc décidé de s’en mêler et qui permet surtout au LOSC d’éviter une troisième défaite consécutive en Ligue 1. Septièmes, les Dogues vont désormais pouvoir profiter de la trêve pour se reposer avant un déplacement à Nantes, le 19 octobre prochain.