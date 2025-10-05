Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Quentin Ndjantou

Lille 1-1 PSG

Titularisé face au LOSC aux côtés de trois autres Titis parisiens (Mbaye, Mayulu et Zaïre-Emery), Quentin Ndjantou a rendu une copie globalement intéressante malgré le nul concédé par les siens (1-1). Montrant beaucoup de détermination et d’envie, le joueur de 18 ans a été combatif dans les duels, montrant également une belle disponibilité.

Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la prestation de son protégé, crédité d’un 5 par la rédaction FM. «Notre équipe est très jeune, il faut la féliciter, et en particulier Quentin Ndjantou, qui a montré un très fort caractère, je suis très satisfait. Il a été sensationnel». L’intéressé appréciera…

