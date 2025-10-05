Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique justifie son gros turnover face au LOSC

Par Josué Cassé
Lille 1-1 PSG

4 Titis parisiens alignés au coup d’envoi, Nuno Mendes, Vitinha ou encore Achraf Hakimi sur le banc des remplaçants… Sur la pelouse du LOSC, ce dimanche soir, Luis Enrique a décidé d’opérer un large turnover. Un choix assumé et plutôt heureux puisque le PSG a finalement glané le point du match nul (1-1) malgré un effectif très remanié.

Présent en conférence de presse après la rencontre, le technicien espagnol a d’ailleurs justifié ce turnover : «on a priorisé la santé des joueurs, car la semaine a été difficile après le match à Barcelone, avec de la fatigue. On a fait un très bon match, c’était serré. On a marqué grâce à Nuno, un but sensationnel. On a eu quelques occasions, on aurait pu gagner, mais ce qu’il s’est passé, c’est un peu comme il y a deux ans, où Lille a marqué en fin de match. Mais je suis content de mon équipe».

