PSG : Willian Pacho se contente du match nul

Encore titularisé à Lille ce dimanche avec le PSG, Willian Pacho a réalisé une prestation rassurante. Malgré cela, l’Equatorien n’a pas pu empêcher à son équipe de concéder le match nul en fin de rencontre. Face à Ethan Mbappé lorsque ce dernier a égalisé, Pacho n’a pas caché sa frustration après le match. Néanmoins, l’ancien de l’Eintracht Francfort s’est contenté du match nul au micro de Ligue 1+ :

La suite après cette publicité

«C’était un match difficile. C’est dur de prendre un but à la fin. C’est une équipe offensive. Il faut s’améliorer collectivement. On va souffler, partir en sélection et revenir plus fort. On enchaîne les matches. C’est le haut niveau. On a manqué d’intensité dans le pressing en première période, on voulait gagner mais c’est important de ne pas perdre ce soir.»