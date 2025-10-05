LOSC : un tifo d’extrême droite déployé contre le PSG

Pour la première fois de la saison en Ligue 1, Lille a évolué avec le toit fermé de l’Arena Decathlon Pierre-Mauroy ce dimanche contre le PSG, en raison des rafales résiduelles de la tempête Amy. Avant le coup d’envoi, les supporters du Virage Est ont déployé un tifo identitaire sur fond jaune représentant un Lion des Flandres aux griffes noires, accompagné du message « Rijsel is vlams » (« Lille est flamand »).

La suite après cette publicité

Ce choix visuel a suscité une vive attention, le Lion des Flandres aux griffes noires étant associé aux nationalistes flamands radicaux et au mouvement indépendantiste de la Flandre, distinct du symbole officiel de la communauté flamande. Comme le rappelle L’Equipe, le drapeau, parfois appelé « Zwarte Leeuw », est régulièrement utilisé lors de manifestations de partis d’extrême droite flamands réclamant l’indépendance de la région, et a donné une tonalité polémique au tifo avant le coup d’envoi.