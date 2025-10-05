Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

LOSC : un tifo d’extrême droite déployé contre le PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le stade du LOSC @Maxppp
Lille 1-1 PSG

Pour la première fois de la saison en Ligue 1, Lille a évolué avec le toit fermé de l’Arena Decathlon Pierre-Mauroy ce dimanche contre le PSG, en raison des rafales résiduelles de la tempête Amy. Avant le coup d’envoi, les supporters du Virage Est ont déployé un tifo identitaire sur fond jaune représentant un Lion des Flandres aux griffes noires, accompagné du message « Rijsel is vlams » (« Lille est flamand »).

La suite après cette publicité
Josué Cassé
Le Stade Pierre-Mauroy est prêt pour le choc #LOSCPSG

@footmercato
Voir sur X

Ce choix visuel a suscité une vive attention, le Lion des Flandres aux griffes noires étant associé aux nationalistes flamands radicaux et au mouvement indépendantiste de la Flandre, distinct du symbole officiel de la communauté flamande. Comme le rappelle L’Equipe, le drapeau, parfois appelé « Zwarte Leeuw », est régulièrement utilisé lors de manifestations de partis d’extrême droite flamands réclamant l’indépendance de la région, et a donné une tonalité polémique au tifo avant le coup d’envoi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier