PSG : Luis Enrique est fier de ses jeunes joueurs après la prestation à Lille

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, est revenu sur la victoire du PSG à Lille, rappelant la difficulté de jouer dans ce stade : « Ça a été pareil il y a 2 ans où nous avions contrôlé le match et à la fin, Lille avait marqué. Je pense qu’on a contrôlé le match. Nuno est rentré et a marqué un beau but. Ce n’est jamais facile de jouer ici », a-t-il déclaré sur Ligue 1+, saluant la performance de son latéral portugais.

L’ancien sélectionneur de la Roja a également mis en avant la contribution des jeunes joueurs. « C’était sa semaine. Il a été excellent. On a priorisé la santé des joueurs avec la trêve qui arrive. Les joueurs étaient fatigués après le match contre Barcelone. C’était le moment des jeunes joueurs et ils ont très bien joué. Ils ont montré de la personnalité. Jouer ici à cet âge, ce n’est pas facile. Je suis très fier », a-t-il ajouté, avant de comparer Nuno Mendes et Achraf Hakimi à d’autres grands latéraux qu’il a côtoyés à Barcelone : « Les meilleurs latéraux ? J’ai aussi entraîné Dani Alves et Jordi Alba mais c’est sûr qu’ils sont différents»*. Pas de déception pour Luis Enrique qui affichait un grand sourire.