Ligue 1

PSG : les regrets de Nuno Mendes après le nul à Lille

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp
Lille 1-1 PSG

Nuno Mendes a commenté le match nul difficile du PSG face à Lille (1-1) en soulignant les difficultés rencontrées malgré le succès. « Heureusement, j’ai réussi à marquer mais on aurait dû faire un peu plus. 1-0 à l’extérieur, face à une équipe qui est bien, qui sait jouer au football, c’est compliqué », a-t-il déclaré sur Ligue 1+. Le latéral portugais a reconnu que son équipe avait laissé des espaces et avait été mise en difficulté à plusieurs reprises.

Il a toutefois salué la réaction des Parisiens en seconde période. « On était mieux en seconde période, on a eu beaucoup d’occasions. Les Lillois ont réussi à marquer sur le 2/3 occasions », a-t-il ajouté, insistant sur l’importance de rester concentré et de mieux concrétiser les opportunités.

Pub. le - MAJ le
