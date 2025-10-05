Real Madrid : le comportement de Kylian Mbappé avec Vinicius Jr fait parler

Plus d’un an après l’arrivée de Kylian Mbappé en terres madrilènes, il est toujours difficile de répondre à cette question : le Français et Vinicius Jr sont-ils vraiment compatibles ? Les deux peuvent-ils performer à leur meilleur niveau ensemble sur le terrain ? Jusqu’ici, si on se base sur des éléments purement factuels et/ou statistiques, la réponse penche plus vers le "non", puisque Vinicius Jr est clairement en-dessous depuis un petit moment déjà, et que les deux hommes n’ont pas été en mesure d’offrir un titre majeur à leur équipe la saison dernière. Tout comme on voit généralement assez peu de combinaisons entre les deux sur le terrain.

La suite après cette publicité

Face à Villarreal samedi soir (3-1), dans ce match tant marqué par la polémique, on a cependant revu le Vinicius Jr qui a tant régalé le Santiago Bernabéu. Inspiré et déséquilibrant, le Brésilien s’est offert un doublé. Et c’est - en partie - grâce à son acolyte français, puisque Kylian Mbappé, tireur de penalty numéro 1 de l’équipe, a décidé de laisser Vinicius Jr tirer pour signer le 2-1.

Le joli geste de Mbappé

« Le tireur reste Mbappé, mais ils ont décidé ça entre les deux », confiait Xabi Alonso après le match. Un comportement plutôt altruiste qui fait parler en bien en Espagne, alors qu’on a vu les deux hommes afficher une certaine complicité tout au long du match. Marca leur consacre par exemple un article, ne manquant pas de souligner le message du Français à son coéquipier brésilien après le match sur les réseaux sociaux : « toujours avec toi sur le bateau ». Ce à quoi Vinicius Jr a répondu : « on est ensemble, mon frère ».

La suite après cette publicité

« Le premier qui s’entend bien avec Vini, c’est "Kiki". Que ce soit clair », rajoute le journal espagnol. « Mbappé et Vinicius, fin du débat », titre AS, qui évoque « un geste thérapeutique de Mbappé, conscient de la nécessité du Brésilien de se relancer ». Un match qui, pour la presse madrilène du moins, confirme qu’il n’y a aucun souci entre les deux stars de l’équipe. Même si certains ne manqueront pas de rappeler qu’il y avait par exemple aussi le même type de messages sur les réseaux sociaux entre Kylian Mbappé et Neymar et que l’histoire a mal fini entre les deux…