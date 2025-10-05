Menu Rechercher
Commenter 7

Le rêve fou de Thiago Silva pour le Mondial 2026

Par André Martins
1 min.
Thiago Silva sous le maillot de Fluminense @Maxppp

À 41 ans, Thiago Silva n’a plus porté le maillot de la sélection brésilienne depuis décembre 2022, lors de l’élimination des siens en quarts de finale de la Coupe du monde face à la Croatie. Mais cela n’empêche pas l’ancien joueur du PSG et de Chelsea, désormais de retour à Fluminense, de rêver d’une dernière aventure avec la Seleção. Au micro de la chaîne brésilienne Premiere, le vétéran a évoqué ce qui serait, selon lui, le scénario idéal pour la fin de sa carrière.

La suite après cette publicité

«Je suis à la disposition de Carlo Ancelotti. S’il veut m’appeler, je viens avec plaisir. Et s’il ne me convoque pas, la vie continue. Mais bien évidemment, un nouveau Mondial, ce serait exceptionnel. Sachant en plus que mon contrat avec Fluminense s’achève à la fin de la compétition… Imaginez que je termine ma carrière en remportant la Coupe du monde ! Ce serait une merveilleuse fin», a-t-il déclaré après la victoire du Tricolor face à l’Atlético Mineiro (3-0). Reste à savoir si le technicien italien exaucera le souhait du Monstro.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Brésil
Thiago Silva

En savoir plus sur

Brésil Flag Brésil
Thiago Silva Thiago Silva
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier