Villarreal crie au scandale contre le Real Madrid !

Il fallait absolument gagner côté merengue. Après le revers énorme infligé par l’Atlético le week-end dernier (5-2) - et même s’il y a eu un duel européen contre le Kairat Almaty en milieu de semaine - c’était contre Villarreal que la réaction des hommes de Xabi Alonso était attendue. Menés par un bon Vinicius Jr, les Madrilènes sont venus à bout de l’un des gros poissons de cette Liga sur le score de 3-1, récupérant provisoirement le trône de leader du championnat espagnol.

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre a été marquée par la polémique, et une fois encore en Espagne, on parle plus de l’arbitrage de cette rencontre que du résultat lui-même. Deux actions sont considérées comme litigieuses par les joueurs de Villarreal et par beaucoup de journalistes outre-Pyrénées. D’abord, il y a ce penalty accordé à Vinicius Jr sur un contact de Rafa Marin dans la surface, que le Brésilien a lui-même transformé.

Villarreal fou de rage

Puis, alors que le Sous-Marin Jaune revenait dans le match, l’ancien de Flamengo a provoqué l’expulsion de Santiago Mouriño, qui a écopé d’un deuxième jaune dans un duel avec le numéro 7 madrilène sur le côté gauche. Une expulsion jugée très sévère par tous les observateurs, à l’image de l’ancien arbitre international Eduardo Iturralde González, qui a expliqué sur la Cadena SER qu’il n’y avait même pas faute. Après le match, on n’a pas hésité à monter au créneau côté Villarreal. « Le penalty nous fait énormément de mal, il n’y a qu’à voir comment il simule, avec les deux pieds vers l’avant. L’expulsion c’est pareil. Si c’est déjà difficile de gagner au Bernabéu, avec ça, ça l’est encore plus », a par exemple lancé le milieu de terrain Santi Comesaña sur DAZN.

« Si je dis ce que je pense je me fais sanctionner mon ami », a écrit le défenseur argentin Juan Foyth sur ses réseaux sociaux. Marcelino, coach du Sous-Marin Jaune, a lui fait appel à l’ironie pour défendre les intérêts des siens : « que le comité technique des arbitres vienne et décide de si les choses ont été bien faites ou non. Je suis sûr que tout était OK ». Le compte officiel du club de la région de Valence a lui même qualifié la victoire madrilène de « polémique ». Et autant dire qu’à Barcelone, on rage aussi…