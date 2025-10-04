Real Madrid : le magnifique message de Kylian Mbappé à Vinicius Junior

Souvent visé par les critiques ces derniers mois, Vinicius Junior s’est offert une belle bouffée d’oxygène ce soir en s’offrant un doublé face à Villarreal (3-1). S’il ne doit son premier but à personne d’autre qu’à lui-même, il peut remercier Kylian Mbappé de lui avoir laissé tirer le penalty, alors que le Français avait été désigné comme le tireur attitré par Xabi Alonso cette saison.

Vinicius Junior s’en est chargé et l’a finalement transformé, au plus grand plaisir de Mbappé. Sur son compte Instagram, le champion du monde 2018 a posté une photo aux côtés du Brésilien : «toujours avec toi sur le bateau», a-t-il commenté, comme une façon de lui faire savoir qu’il serait toujours de son côté.