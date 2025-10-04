Menu Rechercher
Real Madrid : le magnifique message de Kylian Mbappé à Vinicius Junior

Vinicius Jr @Maxppp

Souvent visé par les critiques ces derniers mois, Vinicius Junior s’est offert une belle bouffée d’oxygène ce soir en s’offrant un doublé face à Villarreal (3-1). S’il ne doit son premier but à personne d’autre qu’à lui-même, il peut remercier Kylian Mbappé de lui avoir laissé tirer le penalty, alors que le Français avait été désigné comme le tireur attitré par Xabi Alonso cette saison.

Madrid Xtra
🚨 Mbappe on IG: “Always on your boat.”
Vinicius Junior s’en est chargé et l’a finalement transformé, au plus grand plaisir de Mbappé. Sur son compte Instagram, le champion du monde 2018 a posté une photo aux côtés du Brésilien : «toujours avec toi sur le bateau», a-t-il commenté, comme une façon de lui faire savoir qu’il serait toujours de son côté.

