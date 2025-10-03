Algérie : le cas Luca Zidane pose déjà des problèmes

Un Zidane en Algérie. Voilà une nouvelle qui a de quoi faire parler. Depuis deux semaines, le pays est tout feu tout flamme après l’annonce officielle de changement de nationalité sportive de Luca Zidane (27 ans), le deuxième fils de la légende Zizou. Passé par les sélections jeunes en France entre U16 et U20, le gardien a finalement dit oui très rapidement à la Fédération algérienne de football qui l’a contacté il y a quelques semaines comme expliqué sur notre site. En effet, le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, n’était pas totalement satisfait des portiers à sa disposition depuis sa prise de fonction. La venue de Luca Zidane, qui évolue actuellement à Grenade, est donc vue d’un bon œil.

Hier, une nouvelle étape a donc été franchie puisque le fils de Zinedine Zidane a été convoqué dans la liste des Fennecs retenus pour affronter la Somalie (9 octobre) et l’Ouganda (14 octobre) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 (zone Afrique). Face à la presse, Petkovic, qui a été très critiqué après le stage du mois de septembre, a expliqué et défendu son choix. «Moi, je pense que si j’ai convoqué ce joueur, c’est qu’il mérite d’être convoqué. Je suis convaincu qu’avec ses caractéristiques, parce que c’est un joueur qu’on suit depuis longtemps, il peut nous apporter d’autres qualités dans le groupe. (…) Est-ce qu’il sera le gardien numéro 1 ? C’est prématuré d’en parler maintenant.» Ce qui est sûr, c’est que la presse a parlé de cette convocation.

En vert et contre tous

En Algérie, TSA a fait simple avec une brève de deux lignes. «Alerte. Luca Zidane convoqué pour la première fois en équipe d’Algérie. Le gardien de but de Grenade Luca Zidane fait partie de la liste de Petkovic pour les deux prochains matchs de l’Algérie en éliminatoires du Mondial 2026.» La Gazette du Fennec a également commenté cette arrivée. «Alors que certains s’attendaient à une véritable table rase du passé après les prestations ternes du mois de septembre, le coach des Verts a finalement retenu les mêmes. À l’exception de Luca Zidane, Rafik Belghali, Mehdi Dorval et Samir Chergui, le reste du contingent a fait partie, de manière régulière pour la majorité, sporadique pour certains, des différents regroupements dirigés par Petkovic.»

De son côté, DZ Foot a évoqué la nouvelle concurrence entre les gardiens. «S’il avait récemment fait part de sa déception et de sa volonté de se battre pour retourner en Équipe Nationale, dont il était encore le gardien titulaire il y a peu, Anthony Mandrea (28 ans) doit voir d’un très mauvais œil la première de Luca Zidane (27 ans) en sélection, et il en est de même pour un Alexis Guendouz (29 ans) qui a entendu Vladimir Petković dire en conférence qu’il était "prématuré d’annoncer qui serait le numéro 1 dans les cages", ce qui n’est pas un bon signe pour lui.» En Algérie, Luca Zidane n’arrive pas en terrain conquis, mais sa venue n’est pas une bonne nouvelle pour les autres spécialistes du poste qui voit un sérieux concurrent arriver.

Une épine dans le pied de plusieurs gardiens algériens

Afrik Foot en a aussi parlé. «Comme pressenti depuis quelques semaines, Vladimir Petkovic a annoncé Luca Zidane pour la première fois dans sa liste ce jeudi. Une suite logique après que le fils de l’illustre Zinédine Zidane a choisi l’Algérie. Alors que ce renfort cristallise l’attention, le sélectionneur des Fennecs a été questionné sur les raisons de son choix. L’occasion pour le technicien de 62 ans de balayer d’un revers de la main une sélection basée sur la résonance du nom, affirmant plutôt être guidé par des critères de performances. De quoi confirmer les rumeurs selon lesquelles la venue de Zidane vient pallier un besoin urgent, vu les performances en dents de scie de la part des Alexis Guendouz ou Oussama Benbot, fidèles au poste. »

AF a ajouté : «et maintenant, quid de la hiérarchie ? Eh bien, l’ex-sélectionneur de la Suisse a entretenu le mystère. Même si la tendance veut que le natif d’Aix-en-Provence devienne le numéro un à moyen terme.» En France aussi, sa convocation avec les Fennecs a fait parler pour des raisons évidentes. «Tout va très vite pour Luca Zidane. Deux semaines après avoir annoncé son choix de représenter l’Algérie, le 19 septembre dernier, le gardien de but fait partie de la liste de Vladimir Petkovic», a lancé L’Équipe. «C’était rapide, très rapide, pour Luca Zidane. Deux semaines après que sa demande de changement de nationalité a été officialisée par la Fifa, le deuxième fils de Zinédine Zidane a été appelé ce jeudi pour la première fois pour défendre les couleurs de l’Algérie pour affronter la Somalie et l’Ouganda en matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2026», a écrit 20 Minutes.

Un souci également pour Grenade

En Espagne, où Luca Zidane a grandi, on a aussi évoqué sa grande première. AS a expliqué : «Luca Zidane a obtenu sa première sélection avec l’Algérie , seulement deux semaines après avoir pris la décision de changer de nationalité pour le pays de ses grands-parents paternels.» Marca a aussi relayé l’information tout en ajoutant que cela pourrait poser des problèmes. «Luca Zidane a reçu l’approbation de la FIFA pour jouer pour l’équipe nationale algérienne le 20 septembre. Le même jour, l’instance dirigeante a approuvé le transfert du fils de Zinedine Zidane vers l’équipe nationale algérienne, lui ouvrant la porte pour jouer dans la prochaine Coupe du monde avec l’équipe nationale nord-africaine.»

Marca précise : «avec cette sélection, Luca manquera le match contre Las Palmas, que l’équipe de Pacheta jouera le 10 octobre, et sera dans une situation difficile pour la visite en Andorre, qui aura lieu le vendredi 17 octobre. Un revers pour les Andalous, qui perdront leur gardien titulaire. Le problème pourrait s’aggraver si Astralaga est également convoqué en sélection espagnole des moins de 21 ans, qui a un match contre la Finlande le 14 octobre, ce qui laisserait les rouges et blancs sans leurs deux gardiens pendant plusieurs jours, un vrai problème pour Grenade.» Si Zidane fait ses preuves et participe à la CAN, qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier prochain, il pourrait manquer plusieurs matches entre la préparation et la compétition. Mais ce n’est pas le problème de Luca Zidane, très heureux de rejoindre les Fennecs. Il a d’ailleurs partagé sur son compte Instagram la liste de Petkovic.