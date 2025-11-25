Santos : ça se gâte sérieusement pour Billal Brahimi, qui envisage déjà un départ

Billal Brahimi n’est jamais là où on l’attend. C’est un peu l’histoire de sa carrière, pour le moins atypique il faut le dire. Tout a commencé pour lui à Cergy-Pontoise où il a passé plusieurs années, avant de rejoindre l’AS Saint-Ouen-l’Aumône durant une saison. Ensuite, le natif de Paris s’est envolé pour l’étranger. Direction le Portugal et le Leixões SC en 2016. Un an plus tard, Brahimi a filé à l’anglaise à Middlesbrough. Un choix qu’il nous a expliqué en 2018 lors d’une interview sur notre site. «Middlesbrough m’a contacté pour faire un essai de dix jours. En quatre matches, j’ai marqué trois buts et j’ai fait deux passes décisives. Ils m’ont rappelé en début de saison pour me proposer un contrat Scholarship de deux années. J’ai accepté».

Brahimi à la conquête du Brésil

Une nouvelle étape dans la carrière et dans la vie du footballeur, parti très tôt de chez lui. «J’ai quitté la maison à l’âge de 16 ans. Je ne vous cache pas que c’était très dur. J’ai dû quitter ma famille, mes amis, mes proches, ma vie tout simplement. Je devais aller dans un autre pays, où on parle une autre langue, avec une autre culture et où je ne connaissais personne. Ce n’était pas évident. Mais c’est une expérience qui m’a permis de grandir plus vite et d’être plus mature. J’ai beaucoup appris. Ça m’a mis dans le bain plus rapidement que d’autres je pense.» Tout cela l’a rendu plus fort tout en le responsabilisant. C’est avec cette mentalité qu’il a franchi toutes les étapes de sa carrière.

Passé par le Stade de Reims, Le Mans (prêt), Angers, Nice ou encore Brest (prêt), il a pu découvrir le très haut niveau et la Ligue 1. En parallèle, il a aussi opté pour l’équipe nationale d’Algérie (4 sélections), lui qui a joué 2 rencontres avec l’équipe de France U19 en 2018. Fort de toutes ces expériences, il a décidé d’enfiler de nouveau son costume de globe-trotter pour partir à la conquête du Brésil l’été dernier après avoir résilié son contrat chez les Aiglons. L’Algérien a été recruté par Santos. Un choix osé pour un joueur âgé de 25 ans, qui avait d’autres opportunités sur le Vieux continent. Mais il a été emballé par l’idée d’évoluer dans un pays de football et dans un club mythique où sont passés Pelé, Robinho et Neymar Jr, avec lequel il évolue.

L’Algérien ne joue plus

Brahimi était très motivé et enthousiaste, lui qui a fait l’objet d’un fort intérêt du Peixe pour le recruter. Une fois là-bas, les choses se sont malheureusement gâtées. En effet, il n’a joué qu’une rencontre pour le moment. C’était le 28 septembre dernier face au Red Bull Bragantino (2-2), quatre jours seulement après sa présentation officielle. Il était entré en jeu à la 70e minute de jeu et avait montré des choses intéressantes aussi bien techniquement que dans l’envie. Depuis, plus rien. Le Fennec n’a pas participé aux 11 derniers matches toutes compétitions confondues de son équipe. Pourtant, au club, le directeur sportif assure que tout se passe bien pour lui et qu’il est concerné lors des entraînements. Le problème vient d’ailleurs.

Au Brésil, on estime qu’il est au centre des tensions entre l’entraîneur et le président, Marcelo Teixeira. Ce dernier a confié concernant le recrutement du joueur : « L’information vient des recruteurs, et c’était une recommandation de Vojvoda (le coach, ndlr). C’est lui qui l’a formulée et qui a insisté pour que Santos recrute Brahimi. Les recruteurs font ces présentations au département football. L’information ne passe même pas par nous : tout le monde fait son travail, ses analyses, et ensuite elle arrive au comité de direction. Nous ne nous occupons pas de l’entraînement, ni de la sélection des joueurs. Dans le cas de ce joueur, il a d’abord été évalué par les recruteurs, puis a été réclamé avec insistance par le staff technique.»

Un départ cet hiver est envisagé

De son côté, l’entraîneur Juan Pablo Vojvoda s’est défendu concernant sa 20e recrue de l’année. «C’était un joueur que nous avons suivi, et on m’a demandé si je le connaissais. Je ne le connaissais pas, je l’ai donc analysé et j’ai demandé des informations. Le mercato était sur le point de se terminer, et c’est un joueur qui a besoin de s’adapter. Quand nous l’avons recruté, j’ai visionné des vidéos et je connais la situation. Je ne connaissais pas Brahimi, mais j’ai donné mon accord pour son intégration à l’équipe.» Ce qui est sûr, c’est que c’est le coach argentin qui décide ou non de le faire jouer. Pour le moment, il privilégie des joueurs argentins ou le jeune Robinho Jr (né en 2007). Des choix qui ne payent pas puisque Santos est actuellement 17e du championnat brésilien et relégable. Au milieu de cette situation explosive, Billal Brahimi prend son mal en patience et s’accroche malgré le manque de cohérence de la part de son entraîneur.

Mais il ne joue plus depuis environ deux mois et cela n’est plus possible. D’autant qu’il a toujours l’équipe nationale dans un coin de sa tête. Pour la CAN, on peut d’ores et déjà dire que c’est raté. Pour la Coupe du Monde 2026, tout est encore possible. Cela passera par l’amélioration claire et significative de sa situation à Santos ou bien par un départ au mois de janvier. Justement, c’est une option envisagée par le Fennec. D’après nos informations, il réfléchit sérieusement à s’en aller. D’autant qu’il y a encore des clubs qui le surveillent aussi bien en Europe que dans les pays du Golfe nous a-t-on fait savoir. Brahimi, qui a joué un match pour Nice en août dernier contre le TFC et un match avec le Peixe, pourra rejoindre un troisième club cette saison. En effet, un joueur peut évoluer dans deux clubs sur un même exercice. Mais dans ce cas-ci, Brahimi a joué dans deux écuries qui ne suivent pas le même calendrier. Il pourra donc rejoindre pour une nouvelle équipe, aussi bien en Europe que dans un championnat qui a le même calendrier que le Brésil. Il reste à savoir où il décidera de poser ses valises en cas de départ.