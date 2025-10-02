Équipe d’Algérie : la liste des Fennecs avec la grande première de Luca Zidane

Ce jeudi à 14 heures, Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus retenus durant la trêve internationale. Comme lui, plusieurs sélectionneurs se sont présentés face à la presse afin de donner leur liste pour ce mois d’octobre. C’est le cas de Vladimir Petkovic. Un technicien très critiqué après le dernier rassemblement de l’équipe nationale algérienne. Le jeu proposé par les Fennecs, l’immunité des anciens ou encore ses choix ont été pointés du doigt assez durement à quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations.

Bien décidé à réagir, l’ancien entraîneur de Bordeaux a souhaité apporter plusieurs changements. Avant même l’annonce de sa liste, qui était très attendue, les médias algériens ont révélé que certains éléments, à l’image d’un Saïd Benrahma décevant, ne seraient pas appelés. Dans le même temps, la FAF a continué son travail de l’ombre pour attirer de nouveaux joueurs. C’est le cas de Luca Zidane. Le gardien, qui a joué au sein des équipes de France chez les jeunes, a changé de nationalité sportive en septembre.

Une première pour Luca Zidane

Il était donc sélectionnable par Petkovic, qui n’a pas totalement été convaincu par les portiers depuis sa prise de fonction. Et comme attendu, le fils de Zinedine Zidane a bien été convoqué dans le groupe qui affrontera la Somalie (9 octobre) et l’Ouganda (14 octobre) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Il rejoint l’équipe des gardiens avec Guendouz et Benbot, avec lesquels il sera en concurrence. En défense, Petkovic a fait appel notamment aux expérimentés Ramy Bensebaïni ou encore Aïssa Mandi.

Idem dans l’entrejeu avec Nabil Bentaleb ou Hicham Boudaoui. Riyad Mahrez, malgré les critiques, est bien présent. Tout comme le Marseillais Amine Gouiri ou encore Yassine Benzia, qui apporteront leurs qualités devant. Malgré quelques affaires en cours, Youcef Belaïli est là, ainsi que Baghdad Bounedjah. Une équipe qui a fière allure, entre expérience et nouveauté. Outre Luca Zidane, Samir Chergui, Mehdi Dorval et Rafik Belghali intègrent aussi l’équipe nationale. On peut aussi noter les retours de Badreddine Bouanani, Adam Zorgane et Amine Chiakha.