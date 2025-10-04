Real Madrid, EdF : Kylian Mbappé souffre d’une petite entorse

Kylian Mbappé va-t-il devoir renoncer au rassemblement de l’équipe de France ? Les prochaines heures devraient nous aider à mieux le savoir. Encore buteur face à Villarreal ce samedi soir (3-1), l’attaquant français a finalement quitté ses partenaires sur blessure.

El Chiringuito croit savoir que le Madrilène souffre d’une "légère entorse à la cheville", qui ne devrait ainsi pas le tenir éloigné des terrains bien longtemps. Le média ajoute que Franco Mastantuno aurait, lui, subi une "legère surcharge musculaire". On devrait en savoir plus rapidement.