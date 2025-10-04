Menu Rechercher
Ligue 1

Lens : le héros Abdallah Sima est aux anges après le succès à Auxerre

Par Jordan Pardon
1 min.
Les Lensois célèbrent leur premier but contre Fribourg @Maxppp
Auxerre 1-2 Lens

Cette équipe lensoise a du caractère. Après avoir tenu le point du nul à 10 contre 11 pendant plus de 90 minutes face à Rennes le week-end passé, les Lensois en ont empoché trois ce soir, toujours à 10 contre 11. Face à l’AJ Auxerre, il a fallu attendre la 90+6e pour voir Lens s’imposer (1-2). Au coup de sifflet final, le héros du soir, Abdallah Sima, était aux anges sur Ligue1+.

«C’était un match difficile, on savait que ce n’était pas facile de venir gagner ici, et on savait qu’il ne fallait pas baisser les bras. Je pense que les mecs ont fait le taff, c’était à nous de les aider. Je suis content de marquer le but victorieux, ils ont cette faiblesse au premier poteau, on l’a vue en vidéo. Je suis content que ça tombe sur moi. Gagner à 10 contre 11 ? C’est la mentalité de l’équipe, même à 10 on peut faire quelque chose.»

