Süper Lig

Galatasaray : Osimhen a complètement craqué lors du derby d’Istanbul !

Par Allan Brevi
1 min.
Victor Osimhen sous les couleurs de Galatasaray @Maxppp
Galatasaray 1-1 Besiktas

Victor Osimhen a craqué complètement ce samedi en Super Ligue ! Ça a chauffé très fort dans le derby d’Istanbul entre Galatasaray et Besiktas au Rams Park. À la 40e minute, il a écopé d’un simple carton jaune malgré plusieurs têtes-à-têtes très musclés. Davinson Sanchez avait déjà été exclu à la 34e minute, ajoutant encore plus de tension à ce match absolument fou.

😡💥 Le craquage complet de Victor Osimhen !!!
🥵 Ça chauffe très fort dans ce derby d'Istanbul !
#action #GSvBJK #SüperLig
Besiktas, affrontait un Galatasaray, champion en titre, toujours en tête du classement. Le match a été électrique, avec tirages de col de maillot et confrontations physiques à plusieurs reprises. Sur le terrain comme dans les tribunes, l’ambiance a été incroyable, offrant un vrai choc en Turquie.

