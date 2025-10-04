La sortie forte de Luis Enrique après les tensions entre le PSG et les sélections nationales !

Le cas Lamine Yamal n’est pas unique. Au Paris Saint-Germain, la trêve internationale suscite également son lot de polémiques. En effet, ces dernières heures, les sélectionneurs du Portugal et la Géorgie ont décidé de convoquer Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia, alors même que les deux Parisiens figurent dans le point médical du jour. Des décisions qui n’ont pas manqué d’étonner dans la capitale française.

Ces dernières heures, Record faisait même part de la colère du club français «bouleversé et surpris par la convocation de João Neves en équipe nationale». Un sujet qui a donc logiquement été abordé, ce samedi, lors de la conférence de presse précédant le choc entre Lille et le Paris Saint-Germain, en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Présent face aux journalistes, Luis Enrique n’a cependant pas voulu rajouter de l’huile sur le feu.

Luis Enrique comprend les sélectionneurs

«Je ne sais pas si je dois parler en profondeur sur ça. C’est difficile d’en parler en français. Je pense toujours à la santé de mes joueurs, avec l’idée de ne mettre en risque aucun joueur. Regardez le dernier match, Neves a fait l’échauffement avec l’équipe mais au final il a eu cette blessure», a tout d’abord rappelé le technicien espagnol avant d’envoyer un message clair au sujet des sélections.

«Je ne veux prendre aucun risque. C’est pour moi très important. Après avoir dit ça, je comprends les sélectionneurs. J’ai été sélectionneur. C’est différent. Je pense que tous les entraîneurs cherchent à faire la même chose. Rien de plus». Bien décidé à protéger son groupe - le PSG se déplacera au LOSC avec 6 cadres en moins - Luis Enrique ne compte pas, pour autant, partir en guerre.