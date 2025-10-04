Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 2

Ligue 2 : Reims s’écroule à domicile contre Grenoble, le Red Star ralenti par Rodez

Par Maxime Barbaud
1 min.
Karel Geraerts @Maxppp
Reims 2-4 Grenoble

Grosse surprise dans cette 9e journée de Ligue 2. Après deux succès face à Clermont et Nancy, le Stade de Reims a subi un énorme coup d’arrêt en chutant à Auguste-Delaune 4-2 face à Grenoble, équipe pourtant en difficultés en ce début de saison. Les choses ont mal démarré avec le rapide break isérois signé Diaby (6e) et Paquiez (28e). La réduction de l’écart de Nakamura (35e) aurait pu relancer les Champenois, qui ont étonnamment fini par exploser après l’heure de jeu, victimes de leur manque de réalisme. Xantippe (72e) et Maurin (80e) ont permis de prendre le chemin d’une large victoire, finalement 4-2 avec le but de Koné (87e) pour sauver les apparences.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 20 9 +10 6 2 1 19 9
2 Logo Pau Pau 20 9 +8 6 2 1 16 8
3 Logo ASSE ASSE 17 8 +7 5 2 1 17 10
4 Logo Red Star Red Star 17 9 +6 5 2 2 15 9
5 Logo Reims Reims 14 9 +1 4 2 3 14 13
Voir le classement complet

Le GF38 se donne de l’air en grimpant à la 14e place, tandis que les Rémois s’arrêtent au 5e rang. Ils restent à trois unités du Red Star, qui n’en a pas profité pour s’échapper. Lors de la réception de Rodez, les Audoniens ont joué à contre temps. Sans idée, ils ont fini par être menés au score par un but de Nagera après la pause (0-1, 48e). Les hommes de Grégory Poirier ont déçu certes, mais ils ont tout de même accroché le nul grâce à l’égalisation de Cissé (1-1, 73e). Ils sont désormais à 3 points des deux co-leaders Troyes et Pau alors que Rodez est 8e.

Les résultats des matchs de 14h :

Red Star 1 - 1 Rodez : Cissé (73e) ; Nagera (48e)

Reims 2 - 4 Grenoble : Nakamura (35e), Koné (87e) ; Diaby (6e), Paquiez (28e), Xantippe (72e), Maurin (80e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Red Star
Reims
Grenoble

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Red Star Logo Red Star
Reims Logo Reims
Grenoble Logo Grenoble
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier