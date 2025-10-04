Ligue 2 : Reims s’écroule à domicile contre Grenoble, le Red Star ralenti par Rodez

Grosse surprise dans cette 9e journée de Ligue 2. Après deux succès face à Clermont et Nancy, le Stade de Reims a subi un énorme coup d’arrêt en chutant à Auguste-Delaune 4-2 face à Grenoble, équipe pourtant en difficultés en ce début de saison. Les choses ont mal démarré avec le rapide break isérois signé Diaby (6e) et Paquiez (28e). La réduction de l’écart de Nakamura (35e) aurait pu relancer les Champenois, qui ont étonnamment fini par exploser après l’heure de jeu, victimes de leur manque de réalisme. Xantippe (72e) et Maurin (80e) ont permis de prendre le chemin d’une large victoire, finalement 4-2 avec le but de Koné (87e) pour sauver les apparences.

Le GF38 se donne de l’air en grimpant à la 14e place, tandis que les Rémois s’arrêtent au 5e rang. Ils restent à trois unités du Red Star, qui n’en a pas profité pour s’échapper. Lors de la réception de Rodez, les Audoniens ont joué à contre temps. Sans idée, ils ont fini par être menés au score par un but de Nagera après la pause (0-1, 48e). Les hommes de Grégory Poirier ont déçu certes, mais ils ont tout de même accroché le nul grâce à l’égalisation de Cissé (1-1, 73e). Ils sont désormais à 3 points des deux co-leaders Troyes et Pau alors que Rodez est 8e.

Les résultats des matchs de 14h :

Red Star 1 - 1 Rodez : Cissé (73e) ; Nagera (48e)

Reims 2 - 4 Grenoble : Nakamura (35e), Koné (87e) ; Diaby (6e), Paquiez (28e), Xantippe (72e), Maurin (80e)