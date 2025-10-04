Menu Rechercher
Xavi rend hommage à Luis Enrique

Par André Martins
Xavi et Luis Enrique @Maxppp

Lors de la présentation officielle du ballon Trionda pour la Coupe du monde 2026 à New York, Xavi Hernández était présent en tant qu’invité d’honneur. Profitant de l’événement, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a accordé une interview au journal Marca, au cours de laquelle il a rendu hommage à Luis Enrique, que l’ex-milieu espagnol a connu lorsqu’il évoluait encore au Barça en tant que joueur.

«Un entraîneur de tout premier plan, qui a fait un excellent travail au Barça. Nous avons remporté le triplé avec lui, en jouant très bien. Un entraîneur exigeant, obsédé par le travail, qui te pousse à donner le maximum, qui te motive… l’un des meilleurs de ces dix dernières années», a-t-il salué, sur celui qui a permis au PSG de remporter la première Ligue des Champions de son histoire.

