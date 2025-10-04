PSG : le point médical avant le déplacement à Lille

Avant son déplacement à Lille, pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain compte toujours six joueurs cadres à l’infirmerie. Annoncé comme titulaire avant d’avoir été écarté de la feuille de match contre le Barça en raison d’un risque de rechute, João Neves poursuit son processus de rééducation, tout comme Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

La suite après cette publicité

Le Ballon d’Or 2025 continue de récupérer du côté de la clinique ASPETAR, au Qatar, tandis que Marquinhos, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia sont également forfaits. Le match entre le LOSC et le PSG aura lieu ce dimanche soir, à 20h45, sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy.