Le groupe de l’OM à Metz avec un grand retour

Après l’Ajax en Ligue des Champions en milieu de semaine, l’OM doit confirmer en Ligue 1. Le club phocéen se déplace à Metz ce samedi (17h) dans le cadre de la 7e journée et peut prendre le fauteuil de leader en cas de victoire.

Olympique de Marseille
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 💪 #FCMOM

Les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour ce dernier rendez-vous avant la trêve internationale 🌍
Roberto De Zerbi emmène avec lui un groupe de 21 joueurs dans lequel on retrouve Balerdi, malgré son incertitude physique. Disparu depuis la 3e journée, Ulisses Garcia fait son grand retour, favorisé par la blessure de Medina, absent deux mois. Darryl Bakola n’est en revanche pas convoqué.

