Une légende du FC Metz est décédée

Marcel Husson, figure emblématique du FC Metz, est décédé ce vendredi à l’âge de 88 ans, a annoncé le club lorrain. Ancien joueur des Grenats entre 1960 et 1967, c’est surtout en tant qu’entraîneur qu’il a marqué l’histoire du club, notamment entre 1984 et 1989. Il restera célèbre pour avoir mené Metz à l’un des plus grands exploits européens du football français, avec une victoire 4-1 sur la pelouse du FC Barcelone en 1984, après une défaite 4-2 à l’aller.

Il a également conduit les Grenats à la victoire en Coupe de France en 1988 face à Sochaux. Respecté pour ses qualités humaines et sportives, Husson est salué par le FC Metz comme un «serviteur exemplaire du football grenat et français». En hommage, une minute de silence sera observée samedi au stade Saint-Symphorien avant le match de Ligue 1 face à l’OM (17h), et les joueurs porteront un brassard noir.