Match Metz - Marseille en direct commenté
7e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 4 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Metz et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Metz et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 4 octobre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Metz et Marseille.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Metz et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 octobre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Metz Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Metz et Marseille ?
Metz : le coach S. Le Mignan a choisi une formation en 3-4-2-1 : J. Fischer, J. Gbamin, T. Yegbe, S. Sané, F. Ballo-Touré, J. Deminguet, B. Traoré, K. Kouao, C. Sabaly, G. Hein, H. Diallo.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, B. Pavard, T. Weah, P. Højbjerg, M. O'Riley, Igor Paixão, A. Gomes, M. Greenwood, R. Vaz.
- Qui arbitre le match Metz Marseille ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Metz Marseille ?
Longeville-lès-Metz accueille le match au Stade Saint-Symphorien.
- Quelle est la date et l'heure du match Metz Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 octobre 2025, coup d'envoi 17:00.