31'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 7e journée
Metz
0 - 0
31'
Marseille
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 3 Marseille 13 18 Metz 3
Possession 68% Marseille Metz
Tirs 1 1 6 0 1 7
Grosses occasions créées 100% Marseille 1 Metz 0
Compositions Metz 3-4-2-1 Marseille 4-2-3-1
Prono

Qui va gagner ?
1 FCM N NUL 2 OM
715 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Robinio Vaz 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Marseille Robinio Vaz 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Angel Gomes 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 4/6 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 2/2 100%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 31/32 97% #2 Logo Marseille Emerson 29/31 94% #3 Logo Marseille Benjamin Pavard 29/31 94%

Analyse avant-match

Série en cours
N
D
N
D
D
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
20% 5 Victoires 28% 7 Nuls 52% 13 Victoires

Blessures & suspensions

Urie-Michel Mboula Urie-Michel Mboula Ischio-jambiers Jessy Deminguet Jessy Deminguet Blessure au talon Benjamin Stambouli Benjamin Stambouli Blessure au genou Benjamin Stambouli Benjamin Stambouli Ischio-jambiers
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure au mollet Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville

Match Metz - Marseille en direct commenté

7e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 4 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Metz et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Metz et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 4 octobre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Metz et Marseille.

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Nicolas Danos arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Mickaël Leleu quatrième arbitre
Ludovic Zmyslony arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz
Stade Saint-Symphorien
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 30000
  • Affluence moyenne : 14426
  • Affluence maximum : 27560
  • % de remplissage : 52

Match en direct

Date 04 octobre 2025 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 7
Diffusion beIN SPORTS 1
Code FCM-OM
Zone France
Équipe à domicile Metz
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Metz et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 octobre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Metz Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Metz et Marseille ?

Metz : le coach S. Le Mignan a choisi une formation en 3-4-2-1 : J. Fischer, J. Gbamin, T. Yegbe, S. Sané, F. Ballo-Touré, J. Deminguet, B. Traoré, K. Kouao, C. Sabaly, G. Hein, H. Diallo.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, B. Pavard, T. Weah, P. Højbjerg, M. O'Riley, Igor Paixão, A. Gomes, M. Greenwood, R. Vaz.

Qui arbitre le match Metz Marseille ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Metz Marseille ?

Longeville-lès-Metz accueille le match au Stade Saint-Symphorien.

Quelle est la date et l'heure du match Metz Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 octobre 2025, coup d'envoi 17:00.

