OM : la joie de De Zerbi après la gifle infligée à Metz

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Metz 0-3 Marseille

Après le large succès de l’OM (3-0) à Metz en Ligue 1 ce samedi, Roberto De Zerbi n’a pas pu cacher sa joie et sa fierté de voir son équipe enchaîner les victoires en championnat et en Ligue des champions. L’entraîneur italien a mis l’accent sur la croissance exceptionnelle de son groupe en comparaison à la saison passée.

«Je suis content parce que c’était un match difficile au delà du score 3-0 et du fait que Metz soit dernier. L’année dernière, on aurait perdu ce match. Sans parler des nouveaux joueurs qui sont très forts, je pense qu’on a gagné en maturité. On sait comment gérer ces matchs sans perdre l’ordre et l’équilibre pour faire mal dans le moment juste. On a été plus rapide en seconde mi-temps quand on récupérait la balle et sur 3 ou 4 occasions on aurait pu plus efficace dans les derniers mètres», a déclaré De Zerbi. Tout va bien dans le meilleur des mondes à Marseille.

Pub. le - MAJ le
