Ligue 1

OM : le superbe premier but de Matt O’Riley en Ligue 1

Par Jordan Pardon
1 min.
Matt O'Riley en action avec l'OM. @Maxppp
Metz 0-3 Marseille

Doucement, Matt O’Riley tisse sa toile à Marseille. Arrivé en toute fin de mercato en provenance de Brighton, le milieu de terrain danois s’affirme comme un titulaire depuis la dernière trêve internationale. Il a d’ailleurs très bien rendu à Roberto De Zerbi sa confiance ce samedi.

🤩 O'Riley double la mise pour l'OM à METZ !
🔥💪 Après Igor Paixao, c'est au tour de Matt O'Riley de marquer son premier but en Ligue 1 !
Reconduit au milieu de terrain face à Metz, c’est lui qui a inscrit le but du 2-0 après un superbe travail d’Amine Gouiri, son premier sous ses nouvelles couleurs. Le Danois était trouvé à l’entrée de la surface de réparation par l’Algérien, puis déclenchait une frappe pleine d’instinct, sur laquelle Fischer ne pouvait pas faire grand-chose. Les Marseillais mènent maintenant 3-0.

