Süper Lig

Süper Lig : pas de vainqueur dans le derby d’Istanbul entre Galatasaray et Beşiktaş

Par Valentin Feuillette
Galatasaray 1-1 Besiktas

Le match entre Galatasaray et Beşiktaş lors de la 8ème journée de Süper Lig s’est terminé sur un score de (1-1). Beşiktaş a rapidement ouvert le score grâce à Tammy Abraham dès la 12e minute, mettant les visiteurs en position favorable.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Galatasaray Galatasaray 22 8 +17 7 1 0 20 3
5 Logo Besiktas Besiktas 13 7 +3 4 1 2 12 9

Galatasaray a été réduit à dix après l’expulsion de Davinson Sánchez à la 34e minute, mais a réussi à égaliser en seconde période par İlkay Gündoğan à la 55e minute. Les deux équipes n’ont plus trouvé le chemin des filets, partageant finalement les points dans un match marqué par l’intensité et le carton rouge.

