Süper Lig : pas de vainqueur dans le derby d’Istanbul entre Galatasaray et Beşiktaş

Le match entre Galatasaray et Beşiktaş lors de la 8ème journée de Süper Lig s’est terminé sur un score de (1-1). Beşiktaş a rapidement ouvert le score grâce à Tammy Abraham dès la 12e minute, mettant les visiteurs en position favorable.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Galatasaray 22 8 +17 7 1 0 20 3 5 Besiktas 13 7 +3 4 1 2 12 9

Galatasaray a été réduit à dix après l’expulsion de Davinson Sánchez à la 34e minute, mais a réussi à égaliser en seconde période par İlkay Gündoğan à la 55e minute. Les deux équipes n’ont plus trouvé le chemin des filets, partageant finalement les points dans un match marqué par l’intensité et le carton rouge.