Süper Lig
Süper Lig : pas de vainqueur dans le derby d’Istanbul entre Galatasaray et Beşiktaş
@Maxppp
Le match entre Galatasaray et Beşiktaş lors de la 8ème journée de Süper Lig s’est terminé sur un score de (1-1). Beşiktaş a rapidement ouvert le score grâce à Tammy Abraham dès la 12e minute, mettant les visiteurs en position favorable.
Galatasaray a été réduit à dix après l’expulsion de Davinson Sánchez à la 34e minute, mais a réussi à égaliser en seconde période par İlkay Gündoğan à la 55e minute. Les deux équipes n’ont plus trouvé le chemin des filets, partageant finalement les points dans un match marqué par l’intensité et le carton rouge.
