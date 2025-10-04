Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : Atalanta et Côme se quittent bons amis dans le petit derby lombard

Par Valentin Feuillette
Cesc Fabregas @Maxppp
Atalanta 1-1 Côme

Sur la pelouse du Gewiss Stadium, Atalanta et Côme se sont quittés sur un score de (1-1) lors de la 6e journée de Serie A. Lazar Samardžić a rapidement ouvert le score pour les locaux dès la 6e minute, donnant un avantage précoce à l’Atalanta.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
6 Logo Atalanta Atalanta 10 6 +6 2 4 0 11 5
7 Logo Côme Côme 9 6 +2 2 3 1 7 5

Côme a réagi peu après grâce à un but de Máximo Perrone à la 19e minute, égalisant et relançant le match. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final, chaque équipe récoltant un point.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Atalanta
Côme

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Atalanta Logo Atalanta
Côme Logo Côme
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier