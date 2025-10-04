Serie A : Atalanta et Côme se quittent bons amis dans le petit derby lombard

Sur la pelouse du Gewiss Stadium, Atalanta et Côme se sont quittés sur un score de (1-1) lors de la 6e journée de Serie A. Lazar Samardžić a rapidement ouvert le score pour les locaux dès la 6e minute, donnant un avantage précoce à l’Atalanta.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Atalanta 10 6 +6 2 4 0 11 5 7 Côme 9 6 +2 2 3 1 7 5

Côme a réagi peu après grâce à un but de Máximo Perrone à la 19e minute, égalisant et relançant le match. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final, chaque équipe récoltant un point.