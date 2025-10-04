Serie A
Serie A : Atalanta et Côme se quittent bons amis dans le petit derby lombard
@Maxppp
Sur la pelouse du Gewiss Stadium, Atalanta et Côme se sont quittés sur un score de (1-1) lors de la 6e journée de Serie A. Lazar Samardžić a rapidement ouvert le score pour les locaux dès la 6e minute, donnant un avantage précoce à l’Atalanta.
La suite après cette publicité
Classement live
Côme a réagi peu après grâce à un but de Máximo Perrone à la 19e minute, égalisant et relançant le match. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final, chaque équipe récoltant un point.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer