Serie A : la Lazio déçoit mais arrache un invraisemblable match nul

Suite de cette 6e journée de Serie A avec un match entre deux équipes dont on attend plus. La Lazio recevait le Torino et a confirmé son laborieux début de saison. Malgré un doublé de Cancellieri (24e, 40e), le club de la capitale n’a pu faire mieux que match nul 3-3 et s’enlise dans le ventre mou du championnat avec une 13e place. Les Granata repartent avec un point au terme d’une rencontre renversante puisqu’ils ont marqué par Simeone (16e), Adams (73e), alors que Coco (90e+2) pensait offrir la victoire. C’était sans compter sur le penalty transformé à la 90e+13 par Cataldi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Lazio 7 6 +3 2 1 3 10 7 16 Torino 5 6 -8 1 2 3 5 13

Dans l’autre match du moment, Lecce réalise une très bonne opération en allant s’imposer sur la pelouse de Parme. Sottil, avant la pause (38e), a inscrit le seul but de cette confrontation. Les Giallorossi remportent là leur premier succès seulement de la saison et en profitent pour grimper au 15e rang, juste derrière leur victime du jour mais à égalité de points.

Les résultats des matchs de 15h :

Lazio 3 - 3 Torino : Cancellieri (24e 40e), Cataldi (sp 90e+13) ; Simeone (16e), Adams (73e), Coco (90e+2)

Parme 0 - 1 Lecce : Sottil (38e)