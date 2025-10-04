Serie A
Serie A : l’Inter écrabouille la Cremonese
1 min.
@Maxppp
L’Inter a largement dominé la Cremonese (4-1) lors de la 6ème journée de Serie A. Les Nerazzurri ont rapidement pris les devants grâce à un but de Lautaro Martínez dès la 6e minute. Ange Yoan Bonny a ensuite doublé la mise avant la pause (38e), confirmant la supériorité des hommes de Cristian Chivu.
La suite après cette publicité
Classement live
Au retour des vestiaires, Federico Dimarco (55e) et Nicolò Barella (57e) ont scellé le sort du match en inscrivant deux buts coup sur coup. La Cremonese a réduit l’écart en fin de rencontre par Federico Bonazzoli (87e), sans remettre en cause la nette victoire de l’Inter, qui poursuit un troisième succès de rang en championnat.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer