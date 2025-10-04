Menu Rechercher
Serie A : l’Inter écrabouille la Cremonese

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lautaro Martinez, buteur avec l'Inter @Maxppp
Inter Milan 4-1 Cremonese

L’Inter a largement dominé la Cremonese (4-1) lors de la 6ème journée de Serie A. Les Nerazzurri ont rapidement pris les devants grâce à un but de Lautaro Martínez dès la 6e minute. Ange Yoan Bonny a ensuite doublé la mise avant la pause (38e), confirmant la supériorité des hommes de Cristian Chivu.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
4 Logo Inter Milan Inter Milan 12 6 +9 4 0 2 17 8
9 Logo Cremonese Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8

Au retour des vestiaires, Federico Dimarco (55e) et Nicolò Barella (57e) ont scellé le sort du match en inscrivant deux buts coup sur coup. La Cremonese a réduit l’écart en fin de rencontre par Federico Bonazzoli (87e), sans remettre en cause la nette victoire de l’Inter, qui poursuit un troisième succès de rang en championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
