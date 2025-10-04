Liverpool : ça commence à se tendre pour Arne Slot

Liverpool commence à inquiéter. Pourtant en grande forme depuis le début de la saison et en tête de la Premier League avec cinq victoires en cinq matches, en plus d’un premier match de C1 réussi contre l’Atlético de Madrid (3-2), la formation d’Arne Slot encaisse un sérieux coup de mou depuis la fin du mois de septembre. Après un premier revers encaissé dans les dernières minutes à Crystal Palace, les Reds ont loupé leur match sur la pelouse de Galatasaray en deuxième journée de Ligue des Champions.

Mais la mauvaise passe a empiré ce samedi avec une nouvelle défaite contre Chelsea, laissant le club à trois défaites consécutives de suite. Ce qui lui a logiquement fait perdre son trône de leader du Championnat anglais au profit d’Arsenal. Est-ce le statut de Champion de Premier League qui est difficile à assumer pour Liverpool ? Ou bien, un recrutement XXL qui ne porte pas ses fruits ? Au micro de la BBC, le buteur Cody Gakpo a admis qu’il y avait une mauvaise forme actuelle, mais refuse de parler d’un manque de confiance.

Arne Slot ne veut pas s’inquiéter

«Je ne veux pas dire que nous manquons de confiance. En ce moment, les choses ne tournent pas en notre faveur. Il y a cinq matchs, elles tournaient peut-être en notre faveur. Cela fait partie du football. Nous devons l’accepter et continuer à nous battre. Quand on joue dans un club aussi important, il est normal que trois défaites d’affilée ne soient pas jugées suffisantes. En tant que joueurs, nous sommes très conscients de la situation. Nous savons ce que nous devons faire, c’est-à-dire renouer avec la victoire», a-t-il assuré.

Et s’il ne veut pas s’inquiéter, Arne Slot reconnait un problème d’efficacité offensive. «Nous avons été l’équipe dominante, mais dans les dix à quinze dernières minutes, c’était du va-et-vient constant, les deux équipes auraient pu marquer. Les deux attaques sont souvent arrivées dans la surface adverse. En ce moment, ces petits détails ne tournent pas en notre faveur», explique le Néerlandais, qui s’est défendu sur l’état de forme des Reds : «d’abord, il faut regarder les adversaires qu’on affronte (…) Comme je l’ai dit après Galatasaray, on a un face-à-face qu’on rate, puis ils obtiennent un penalty. On encaisse contre Palace dans le temps additionnel, et aujourd’hui encore, ils marquent un but qui aurait pu aller d’un côté comme de l’autre»