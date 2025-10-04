Villarreal : le but splendide de Mikautadze contre le Real Madrid

Entré en jeu à la mi-temps à la place de Moleiro, l’ancien Lyonnais Georges Mikautadze a réalisé une excellente entrée contre le grand Real Madrid ce samedi soir lors de la 8e journée de Liga. Très remuant, il a multiplié les tentatives et a trouvé le cadre sur une frappe puissante qui a terminé dans le petit filet de Courtois.

Ce but a permis au Sous-marin jaune de revenir à 2-1 après le doublé de Vinícius Jr. L’attaquant géorgien a métamorphosé les siens et a inscrit un sublime but au Santiago Bernabéu.