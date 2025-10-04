Menu Rechercher
Villarreal : le but splendide de Mikautadze contre le Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Georges Mikautadze @Maxppp
Real Madrid 3-1 Villarreal

Entré en jeu à la mi-temps à la place de Moleiro, l’ancien Lyonnais Georges Mikautadze a réalisé une excellente entrée contre le grand Real Madrid ce samedi soir lors de la 8e journée de Liga. Très remuant, il a multiplié les tentatives et a trouvé le cadre sur une frappe puissante qui a terminé dans le petit filet de Courtois.

beIN SPORTS
[VIDÉO BUT ⚽] 🇪🇸 #LALIGA
💥🤩 Georges Mikautadze relance Villarreal contre le Real !
🇬🇪😳 Un but splendide du Géorgien pour redonner de l'espoir au sous-marin jaune !
Ce but a permis au Sous-marin jaune de revenir à 2-1 après le doublé de Vinícius Jr. L’attaquant géorgien a métamorphosé les siens et a inscrit un sublime but au Santiago Bernabéu.

Pub. le - MAJ le
